Kiyevə raket hücumu zamanı Ukraynanın əməkdar artisti Oksana Şvetshəlak olub.

Metbuat.az xəbər xəbər verir ki, bu barədə Şvetsin çalışdığı Ukrayna Gənclər Teatrının açıqlamasında bildirilir.

Qeyd edək ki, 67 yaşlı Oksana Şvets ömrünün 42 ilini səhnəyə həsr edib.

