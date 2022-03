Rusiya bu ölkəni də HƏDƏLƏDİ

"Bosniyanın NATO-ya üzv olmaq barədə qərar vermək hüququ var, lakin Moskvanın da bu qərara öz maraqlarına uyğun reaksiya vermək hüququ var".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Bosniya və Hersoqovinadakı səfiri İqor Kalabuxov deyib.

"Ukrayna nümunəsində gözləntilərimizin nə olduğunu göstərdik", - deyə diplomat qeyd edib.

Bosniya və Herseqovinanın Prezident Şurasının üzvü Şefik Caferoviç Kalabuxovun çıxışında Ukrayna nümunəsinə istinad etməsini “Bosniya və Herseqovinanın ərazi bütövlüyünə hücum” kimi qiymətləndirib.

