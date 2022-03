Ağcabədi və Laçın rayonlarına yeni prokurorlar təyin edilib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Baş prokuror Kamran Əliyev müvafiq əmr imzalayıb. Əmrə əsasən, Vüqar Hacıyev Ağcabədi rayon prokuroru vəzifəsinə təyin olunub.

Baş prokurorun digər əmrinə əsasən, İlqar Səadətov Laçın rayon prokuroru vəzifəsinə təyin olunub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.