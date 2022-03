Həqiqi hərbi xidmətə çağırış üzrə Komissiyanın tərkibi dəyişib

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışı üzrə Mərkəzi Çağırış Komissiyasının tərkibi dəyişub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əli Əsədov qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, komissiyanın yeni tərlobi aşağıdakı kimi olacaq:

Komissiyanın sədri

Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi

Komissiya sədrinin müavini

Azərbaycan Respublikası müdafiə nazirinin müavini

Komissiyanın üzvləri:

Azərbaycan Respublikası daxili işlər nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası fövqəladə hallar nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası ədliyyə nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası səhiyyə nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası gənclər və idman nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin

müavini

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti

rəisinin müavini

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyəti

sədrinin müavini.”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.