İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik və missiya rəhbərinin müavini Doron Peyerin Novruz bayramı münasibətilə şəkərbura və paxlava bişiriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı səfirliyin rəsmi tviter hesabında paylaşım edilib.

“Səfirlik, səfir Corc Dik və missiya rəhbərinin müavini Doron Peyerin üçün Novruz treyninqi:

2021: tonqal üzərində tullanmaq - tamamlandı.

2022: şəkərbura və paxlava hazırlamaq - tamamlandı, lakin biz hamısını yedik”, - deyə paylaşımda qeyd olunub.

