"Mən Putinlə danışıqlara hazıram, lakin danışıqlar uğursuz olarsa Rusiya və Ukrayna arasında üçüncü dünya müharibəsi olacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski deyib.

O danışıqlara hazır olduğunu bir daha ifadə edib.



