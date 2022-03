Böyük Britaniya hökumətinin sərt sanksiyaları ilə üzləşən “Çelsi” müəyyən güzəşt əldə edə bilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, kluba İngiltərə kubokunun yarımfinal matçına bilet satmasına icazə verilib.

Bu icazəyə klubun sahibi Roman Abramoviçə bu satışdan heç bir vəsait çatmamaası şərti ilə icazə verilib

