Ukraynanın Mariupol şəhəri uğrunda şiddətli döyüşlər davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhər uğrunda gedən döyüşlərin ilk günləri lentə alınan görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb.

Kadrlarda hər iki tərəfdən tankların bir-birinə atəş açması görünür.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.