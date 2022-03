Ölkə xaricinə gedən ukraynanıların sayı hazırda 3 556 924 nəfər təşkil edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Qaçqınlar üzrə Agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, onlardan 2 milyonu Polşa ilə sərhədi keçib.

Bundan əlavə, 6,5 milyon insan Ukrayna daxilində yaşayış yerini dəyişməli olub.

