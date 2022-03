"Rusiya hərbçiləri mülki hədəflərə zərbə endirmir, xüsusi əməliyyatın məqsədi "Ukraynanın işğalı” deyil".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya prezidentinin sözcüsü Dmitri Peskov deyib.

O deyib ki, Rusiya özü üçün təhlükə görsə, nüvə silahından istifadə edə bilər:

"Rusiya nüvə silahından yalnız ölkə üçün real təhlükə yarandığı halda istifadə edə bilər".

