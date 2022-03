Rusiya dəniz piyadaları briqadasının komandiri öldürülüb

Ukrayna hərbçiləri Rusiya dəniz piyadaları briqadasının komandirini zərərsizləşdirib.

Metbuat.az UNİAN-a istinadən xəbər verir ki, bunu Odessa Regional Hərbi Administrasiyasının operativ qərargahının spikeri Sergey Bratçuk deyib.

Lakin o, öldürülən komandirin ad-soyadını açıqlamayıb.

Spiker söyləyib ki, Odessaya hücum planlaşdıran Rusiya dəniz piyadaları Nikolayevlə Mariupol şəhərləri arasında mövqe tutub: “Yaxşı xəbər var - Rusiya dəniz piyadaları briqadasının komandiri məhv edilib. Ukraynalı qadınları zorlamağa cəhd edən, ukraynalı uşaqları öldürməyə cəhd edən hər kəsin aqibəti belə olacaq. Onları bağışlamaq olmaz”.

S.Bratçuk Ukrayna Silahlı Qüvvələrinə və torpaqları qoruyan hər kəsə təşəkkür edib.

