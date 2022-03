Ukrayna və Rusiya əsirləri dəyişdirdilər

Bu gün Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin göstərişi ilə ilk tam hüquqlu hərbi əsir mübadiləsi baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Baş nazirinin müavini, müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərin reinteqrasiyası üzrə nazir İrina Vereşuk məlumat verib.

O, qeyd edib ki, Ukrayna Rusiyanın əsir götürdüyü 10 hərbçisini eyni sayda əsgərlə dəyişdirib.

Ukrayna hərbçiləri Rusiyanın Odessa yaxınlığında su basmış gəmidən xilas edikləri 11 mülki dənizçini də qarşı tərəfə təhvil veriblər.

Mübadilə nəticəsində həmçinin Ukraynanın 19 mülki dənizçisi xilasetmə gəmisindən evlərinə qayıdıb. Xilasedici gəminin özü Ukraynaya qaytarılacaq, bundan sonra o, Türkiyə limanına göndəriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.