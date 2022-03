Ukraynanın MMA döyüşçüsü Yeqor Birkun həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur idmançı martın 23-də Mariupol şəhərinin müdafiəsi zamanı öldürülüb.



Qeyd edək ki, Birkun Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan "Azov" alayının tərkibində döyüşə qatılıb. O, yarışlardan imtina edərək, ölkəsi uğrunda döyüşə yollanmağa qərar verib.

