ABŞ müharibə nəticəsində qaçqın düşən 100 minə qədər ukraynalını qəbul etməyi planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Reuters” məlumat yayıb.

Bildirilir ki, Ukrayna vətəndaşlarının heç də hamısı qaçqın proqramından keçməyəcək.



Məlumata görə, bəziləri ailələrin dəvəti və ya digər prosedurlarla gələcək.

Bu məlumatın yaxın günlərdə rəsmən təsdiqlənəcəyi qeyd olunur.

Qeyd edək ki, müharibə nəticəsində 3 milyondan çox ukraynalı ölkəsini tərk etmək məcburiyyətində qalıb.

