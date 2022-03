Ukraynanın xarici işlər naziri Dmitri Kulebanın tvitindən sonra üç şirkət Rusiyadakı fəaliyyətini dayandırıb.

Metbuat.az "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, “Renault”, “Shell” və “Nestle” şirkətləri Rusiyadakı fəaliyyətlərini dayandırıb.

Xatırladaq ki, D. Kuleba Renault qrupunun Rusiyadan çəkilmədiyi ilə bağlı tvit ataraq ictimaiyyəti şirkəti boykot etməyə çağırmışdı.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.