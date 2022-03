Rusiyanın xaricdə fəaliyyət göstərən dövlət qurumlarını ictimai nüfuzdan salan və yalan məlumatlar yayanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bununla bağlı qanunu təsdiq edib.



Qanundan irəli gələn müddəaları pozanları 15 ilə qədər həbs gözləyir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.