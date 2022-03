“Heç bir ölkə Ukraynaya ABŞ qədər dəstək verməyib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Ukraynanın xarici işlər naziri Dimitri Kuleba Varşavada jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

XİN başçısı, ABŞ-ın daha çox müdafiə dəstəyi vəd etdiyini bildirib.

Qeyd edək ki, bu gün Polşada ABŞ Prezidenti Co Bayden Ukraynanın XİN rəhbəri və müdafiə naziri ilə görüş keçirib.

