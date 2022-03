Ukrayna ordusu Sum vilayətinin Trostyanes şəhərinə nəzarəti ələ alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhər Rusiya hərbçilərindən azad edilib.

Uğurlu əməliyyat keçirən Ukrayna hərbçiləri Rusiyaya məxsus silah-sursat və döyüş texnikalarını müsadirə edib. Hazırda şəhər Ukrayna ordusunun nəzarətindədir.

