Putin son 1 ayda belə dəyişdi - VİDEO

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ukraynaya qarşı genişmiqyaslı müharibəyə başladıqdan sonrakı bir ayda zahirən dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə UNİAN məlumat yayıb.

Bildirilir ki, Putinin Milli Qvardiyanı təbrik etdiyi son videoda bu, aydın görünür. Qeyd edilib ki, Putinin dünənki müraciəti zamanı onun əlləri diqqət çəkib. Belə ki, şişmiş barmaqları hərəkətsiz qalıb. Onun üzü bir ay əvvəlki kimi gümrah deyil.

Məlumatda vurğulanıb ki, 1944-cü ildə Adolf Hitlerin də əllərində problemlər yaranmağa başlayıb.

Qeyd edək ki, Putinin hazırda 69 yaşı var.

