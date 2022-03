Ukrayna ordusu şimal-şərq və şərq cəbhəsində əks-hücum əməliyyatlarına davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sumı vilayətində 1 şəhər, 2 qəsəbənin işğaldan azad olunmasından sonra şərq cəbhəsində işğal altında olan Luqansk vilayətinin Rubejnı və Popasnı şəhərlərində gərgin küçə döyüşləri gedir.



Məlumatı Luqansk vilayət administrasiyasının rəhbəri Sergey Qayday təsdiqləyib. O bildirib ki, hazırda döyüşlər çox gərgin şəraitdə keçir və əsl ölüm-qalım savaşını xatırladır.

