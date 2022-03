Ukrayna Ordusu Xarkovun Olxovka kəndini ruslardan azad edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat yayıb.

Bildirilir ki, əməliyyat zamanı 70 rus əsgəri öldürülüb, 27-i isə əsir götürülüb.

