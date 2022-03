Ukraynanın Kiyev yaxınlığında yerləşən raket anbarı məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi, general-mayor İqor Konaşenkov məlumat verib.



Onun sözlərinə görə, Rusiya hərbçiləri Ukraynanın Kiyev vilayətinin Plesetskoye kəndində S-300 və Buk zenit-raket kompleksləri üçün nəzərdə tutulan raket anbarını dənizdə yerləşən yüksək dəqiqlikli uzaqmənzilli silahlarla məhv edib.

