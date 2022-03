Rusiya Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlikdən (AEBA) çıxarıla bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna energetika nazirinin müşaviri Yelena Zerkal məlumat verib.

O bildirib ki, Ukrayna tərəfdaşları ilə birlikdə bu məsələ üzərində işləyir.

Müşavir qeyd edib ki, Rusiya təmsilçilərini AEBA Katibliyindəki əsas vəzifələrdən uzaqlaşdırmağa çalışacaqlar.

