"Rusiya Kiyevi böyük hərbi riskə məruz qoymaq istəmir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna ilə danışıqlarda Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri, Rusiya prezidentinin köməkçisi Vladimir Medinski bildirib.

"Biz bu şəhəri (Kiyev) əlavə (hərbi) riskə məruz qoymaq istəmirik", - Medinski RT kanalının efirində deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.