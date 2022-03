“De-eskalasiya atəşkəs demək deyil” - Medinski

“Kiyev və Çerniqov istiqamətində hərbi deeskalasiya atəşkəs demək deyil".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu RT-yə müsahibəsində Rusiya Prezidentinin köməkçisi Vladimir Medinski deyib.

"Biz həmçinin öz tərəfimizdən iki böyük qarşılıqlı addım atdıq. Birincisi, iki istiqamətdə: Kiyev və Çerniqovda tədricən hərbi deeskalasiyaya aiddir. Bu, atəşkəs deyil, lakin bu, bizim tədricən heç olmasa bu istiqamətlərdə gərginliyin azalmasına nail olmaq istəyimizdir. ”, - Medinski qeyd edib.

O, bəyan edib ki, nümayəndə heyəti Kiyevin təkliflərini irəliyə doğru atılan addım kimi qiymətləndirir.

"Rusiya sülhə doğru iki böyük addım atıb. Biz Ukraynadan əks təşəbbüs gözləyirik və onların ilk yazılı təklifini bizə doğru atılan addım kimi qiymətləndiririk, şübhəsiz ki, bumüsbət faktdır", - Medinski RT-də deyib.

