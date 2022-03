Rusiya Kiyev ətrafındakı qoşunlarını geri çəkir - VİDEO

Rusiya Kiyev yaxınlığında qoşunlarının döyüş fəaliyyətini azaldır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə CNN ABŞ rəsmilərinə istinadən məlumat yayıb.

Bildirilir ki, Rusiya qüvvələri Kiyev yaxınlığındakı ucqarlardan geri çəkilməyə başlayıb və əsas diqqətini Ukraynanın cənubunda və şərqində əldə edilmiş mövqelərə cəmləşdirir.

Bu arada, bir ABŞ rəsmisinin dediyi kimi, Rusiya qoşunların çıxarılmasını Kiyevi havadan və artilleriyadan bombalamaqla yekunlaşdıracaq. ABŞ rəsmiləri xəbərdarlıq edib ki, əgər döyüş şərtləri ona uyğun olarsa, Rusiya qüvvələrini hər zaman geri qaytara bilər.

Rusiya Kiyevin şimalına irəliləmək üçün uğursuzluqla üzləşdiyi üçün ABŞ bu qərarı uzunmüddətli addım kimi qiymətləndirir.

