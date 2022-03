Rusiyanın hücumları nəticəsində Ukraynanın itkiləri 1 trilyon dollardan artıqdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukraynanın Baş naziri Denis Şmiqal Tvitter hesabında yazıb.

“Rusiya işğalında Ukraynanın itkiləri, o cümlədən, qarşıdakı illərdəki itkilər 1 trilyon dollardan artıqdır. Körpüləri, yolları, mənzilləri, binaları itirdik.

İqtisadiyyatımızın itkiləri 290 milyard dollardan çoxdur. Rəqəmlər hər gün artır. Rusiya dərhal dayandırılmalıdır”, - Baş nazir qeyd edib.

