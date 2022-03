Rusiya cavab olaraq Avropa İttifaqının ali rəhbərliyini “qara siyahı”ya salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

“Məhdudiyyətlər Avropa İttifaqının ali rəhbərliyinə, o cümlədən bir sıra Avropa komissarlarına və Aİ hərbi strukturlarının rəhbərlərinə, həmçinin anti-Rusiya siyasətini təbliğ edən Avropa Parlamenti üzvlərinin böyük əksəriyyətinə şamil edilir”, - deyə XİN-in məlumatında bildirilir.

