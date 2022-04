​Azərbaycan Premyer Liqası: XXI turun bütün təyinatlar açıqlanıb

Azərbaycan Premyer Liqasında XXI turun oyunları üçün bütün təyinatlar açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmalardan heç birinə futbol üzrə FIFA referiləri baş hakim kimi təyinat almayıb. Yalnız Elçin Məsiyev "Qarabağ" - "Səbail" matçında dördüncü hakim funksiyasını yerinə yetirəcək.

Azərbaycan Premyer Liqası, XXI tur

2 aprel (şənbə)

16:00. “Qarabağ” – “Səbail”

Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Eyyub İbrahimov, Cəmil Quliyev, Elçin Məsiyev

Hakim-inspektor: Babək Quliyev

AFFA nümayəndəsi: Maşallah Əhmədov

"Azersun Arena"

18:15. “Sumqayıt” – “Sabah”

Hakimlər: Kamal Umudlu, Rəhman İmami, Vüsal Məmmədov, Kamranbəy Rəhimov

Hakim-inspektor: Ömər Paşayev

AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev

"Kapital Bank Arena"

3 aprel (bazar)

15:00. “Qəbələ” – “Keşlə”

Hakimlər: Fərid Hacıyev, Müslüm Əliyev, Kamran Bayramov, Namiq Bəkirov

Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev

AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev

Qəbələ şəhər stadionu

17:15. “Neftçi” – “Zirə”

Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Rahil Ramazanov, Vüqar Həsənli

Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov

AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov

"Bakcell Arena"

