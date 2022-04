Gecə vaxtı ölmək üzrə olan xəstənin otağına girdi - Gördüklərinə inanmadı: Son anlarında...

Böyük Britaniyalı tibb bacısı Culienin xəstəxanada üzləşdiyi hadisə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tibb bacısının iddiasına görə, o, ölmək üzrə olan xəstənin otağına girəndə, içəridə danışıq səsi eşidib. Tibb bacısı bildirib ki, ölmək üzrə olan xəstə qarşısında sanki kimsə varmış kimi danışırmış. Xəstənin danışması və qarşısında gördüyü “şəxslə” müzakirə aparması diqqət çəkib. Xəstə əsasən keçmişdə yaşadığı hadisələrdən bəhs edirmiş. Tibb bacısının sözlərinə görə, o, xəstəxanada əvvəllər də belə hadisə ilə üzləşib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.