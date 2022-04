Xəbər verdiyimiz kimi, Bakının mərkəzində gecə klubunda yanğınla nəticələnən partlayış baş verib.

Metbuat.az partlayışdan sonra ərazidəki mənzərəni əks etdirən görüntüləri təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.