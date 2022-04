Partlayışda yaralananların TAM SİYAHISI

Ötən gecə saat 03 radələrində Səbail rayonu, T.Əliyərbəyov küçəsi 9 ünvanında yerləşən “Location” gecə klubunda baş vermiş partlayış nəticəsində ölən və xəsarət alanların hamısının şəxsiyyəti dəqiqləşdirilib.

Metbuat.az-ın “Qafqazinfo”ya istinadən məlumatına görə, ölən və yaralananların siyahısı belədir:

Vəfat edən: Gecə klubunun əməkdaşı Bakı şəhər sakini, 1979-cu il təvəllüdlü Axundova Maya Elçin qızı

Xəsarət alanlar:

2001-ci il təvəllüdlü Cavadzadə Zaur Hikmət oğlu,

1991-ci il təvəllüdlü Mustafazadə Məhəmməd Elşən oğlu,

1990-cı il təvəllüdlü Qədirov Ruzigar Aqil oğlu,

1987-ci il təvəllüdlü Vəliyev Ayxan Cəfər oğlu,

1994-cü il təvəllüdlü Cəfərova Simay Həsən qızı,

1996-cı il təvəllüdlü Abbasov Fuad Polad oğlu,

2001-ci il təvəllüdlü Eyvazova Elina Mikayıl qızı,

2002-ci il təvəllüdlü Əliyeva Kifayət İlqar qızı,

1994-cü il təvəllüdlü Həmzəyeva Zeynəb Oruc qızı,

2001-ci il təvəllüdlü Ələkbərova Ləman Nəcəf qızı,

1989-cu il təvəllüdlü Sanura Namuda Fatemah,

1999-cu il təvəllüdlü Eynullayeva Fərqanə Fərhad qızı,

2001-ci il təvəllüdlü Əbdülvageyev Gülbala Etiqad oğlu,

2001-ci il təvəllüdlü Fətullazadə Ayxan Eldar oğlu,

2009-cu il təvəllüdlü Məmmədzadə Xalid Rövşən oğlu,

1989-cu il təvəllüdlü Firuzi Mətin Pərviz oğlu,

1987-ci il təvəllüdlü İsmayılov Çingiz Nazim oğlu,

2001-ci il təvəllüdlü Cəbrayılov Zamin Elman oğlu,

2001-ci il təvəllüdlü Hacıyev Polad Bəşir oğlu,

1987-ci il təvəllüdlü Murtuzov Tural Həsənqulu oğlu,

1999-cu il təvəllüdlü Məmmədov Şahəddin Ələddin oğlu,

1994-cü il təvəllüdlü Şükürova Aysel Qüdrət qızı,

1998-ci il təvəllüdlü Ağazadə Nəzrin Soltan qızı,

1996-cı il təvəllüdlü Hüseynova Fidan Mahir qızı,

1996-cı il təvəllüdlü Qurbanov Kamran Nəriman oğlu,

1994-cü il təvəllüdlü Məmmədov Aqşin Səbuhi oğlu,

1992-ci il təvəllüdlü Quliyev Arslan Nəsir oğlu,

2003-cü il təvəllüdlü Vəliyev Uğur Bəxtiyar oğlu,

2002-ci il təvəllüdlü Mahmudov Ülvi Alsavad oğlu,

1988-ci il təvəllüdlü Məmmədov Məmmədağa Cavanşir oğlu,

1999-cu il təvəllüdlü Əsədzadə Rüfanə Mais qızı,

1987-ci il təvəllüdlü Məhərrəmov Ramin Ayətşah oğlu,

1989-cu il təvəllüdlü İsmayılova Yasmin Əkbər qızı,

1989-cu il təvəllüdlü Bağırzadə Fəridə Faiq qızı,

İtaliya Respublikası vətəndaşı Vikili Valeri

Seneqal respublikası vətəndaşı

