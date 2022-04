Bu gün Bakıda gecə klubunda baş verən partlayışla bağlı Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycana başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə XİN-in Tvitter hesabında yazılıb.

“Bakıda bu gecə baş verən partlayış nəticəsində ölənlərin və yaralıların olduğunu üzüntü ilə öyrəndik. Azərbaycandakı qardaşlarımızın acısını paylaşırıq, həyatını itirənlərə rəhmət, ailələrinə başsağlı və səbir, yaralılıara tezliklə şəfa tapmağı diləyirik”, - paylaşımda qeyd edilib.

