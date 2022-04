Tox saxlayan imsak yeməkləri - İFTARA QƏDƏR ACMAYCAQSINIZ / VİDEO

Müqəddəs Ramazan ayı başlayıb. İslam alәmi Allahın rızasını qazanmaq üçün bir ay әrzindә sübh namazından mәğrib namazınadәk yemәk yemәyәcәk, su içmәyәcәk. Bir ay boyunca Ramazana xas olan iftar vә imsaq süfrәlәri açılacaq.

Oruc tutarkən isə ilk növbədə imsaka diqqətli olmalısınız. Bunu etsəniz iftara qədər sınaqdan üzü ağ çıxarsınız. Ramazanda imsak yeməyi vacibdir. Çünki bütün gün boyu imsakda yeyilən yeməklər həzm edilir. İlk növbədə mədənin boşalma müddətini uzadaraq acma hissini gecikdirdiyi üçün zülal tərkibi çox olan qidalara üstünlük verilməlidir. Eyni zamanda, toxluq hissi də təmin edən bu qidalar imsakda unudulmamalıdır.



Bəs imsakda yeyilməsi vacib olan qidalar hansıardır?



Metbuat.az “Sağlam Yaşam” youtube kanalının bununla bağlı hazırladığı videonu tədim edir:



