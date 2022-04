ABŞ ilin sonuna qədər qitələrarası ballistik raketlərini sınaqdan keçirməyi planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Pentaqonun sözçüsü Con Kirbi bildirib.

Aprelin 2-də ABŞ ordusu "Minuteman III" raketinin sınaq buraxılışını ləğv edib. ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin nümayəndəsi bunu Rusiya ilə nüvə gərginliyini azaltmaq istəyilə izah edib.

