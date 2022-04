Almaniyada PCR testləri müsbət çıxanlara tətbiq edilən karantin öhdəliyi mayın 1-dən etibarən qaldırılacaq.

Metbuat.az bu barədə xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir.

Almaniyanın Səhiyyə naziri Karl Lauterbax keçirdiyi mətbuat konfransında səlahiyyətlilərin karantin tətbiqində yeni bir tənzimləmə etmək üçün razılaşdıqlarını söyləyib.

Nazir mayın 1-dən etibarən koronavirusa yoluxanların və onlarla təmasda olan şəxslərin karantininin “könüllülük əsasında” olacağını qeyd edib.

