Keşlə qəsəbəsi, Zəki Məmmədov küçəsində mebel sexində yanğın baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində operativ və təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilir.

Əlavə məlumat veriləcək.

