Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər iki qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.

Böyük maraqla gözlənilən görüşü İngiltərənin "Çelsi" klubu ilə ilə İspaniya "Real Madrid"i arasında keçiriləcək.

Digər matçda Almaniya "Bavariya"sı İspaniyada "Vilyarreal"ın qonağı olacaq. L

Qeyd edək ki, komandalar arasında cavab oyunları aprelin 12-də olacaq.

