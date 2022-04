Milli Məclisin komitə iclasları Şuşada keçiriləcək

Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu və Müdafiə, təhlüksizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitələrinin birgə iclası Şuşa şəhərində keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə iki məsələ daxil edilib.

1. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti, Türkiyə Respublikası Hökuməti, Gürcüstan Respublikası Hökuməti arasında “Qafqaz Qartalı” xüsusi təyinatlı qüvvələrin təliminə dair” Anlaşma Memorandumunun təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanun layihəsi.

2. “Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində və Valyuta tənzimi haqqında Azərbaycan Respubliukasının qanununda dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun layihəsi.

