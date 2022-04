“Rusiya ordusu Ukraynanın şərqində hücuma hazırlaşır. Əsas məqsəd Mariupolun ələ keçirilməsidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı belə açıqlama verib. Bildirilib ki, ruslar yeni hücumlar üçün Belarus sərhədində də cəmlənir. Həmçinin, ruslar Xarkov şəhərini mühasirəyə almağa çalışır.

Ukrayna ordusu isə Belarus sərhədini gücləndirmək üçün bölgəyə dörd batalyon yerləşdirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.