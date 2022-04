Aktrisa Pərvin Abıyeva sosial mediada paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Pərvin "instagram" hesabında yeni görüntülərini paylaşıb. Aktrisa cazibədar görünüşü ilə izləyicilərin diqqətini çəkib. Onun paylaşımı marağa səbəb olub.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

