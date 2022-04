Azərbaycan Texniki Universitetinin (AzTU) Xüsusi texnika və texnologiya fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi Sona Qarazadə 22 yaşında qəflətən vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Universitetdən bildirilib.

Qeyd edilib ki, Sona Qarazadə Universitetin əlaçı tələbələrindən idi.





