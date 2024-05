UEFA Avropa Liqasının finalçıları bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, həlledici qarşılaşmada “Atalanta” və “Bayer” (Leverkuzen) üz-üzə gələcək.

Bu gün keçirilən yarımfinal matçlarında “Atalanta” “Marsel”i 3:0 (ümumi hesab 4:1) məğlub edərək finala adlayıb. “Bayer” isə evdə “Roma” ilə qarşılaşıb. Almanlar italyanlarla evdə 2:2-lik bərabərliyə imza atsa da, ümumi hesabda 4:2-lik üstünlüklə həlledici oyuna vəsiqə əldə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.