“Barselona” müdafiəçisi Pau Kubarsi ilə yeni müqavilə imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu ilə yeni müqavilənin müddəti 2027-ci il tarixinədək nəzərdə tutulub. Müqavilədə 500 milyon avroluq təzminat bəndi də var. Kubarsini almaq istəyən klublar sözləşməyə xitam vermək üçün bu məbləği ödəməli olacaqlar.

Qeyd edək ki, Pau cari mövsümdə La Liqada 15, Çempionlar Liqasında isə 3 oyun keçirib.

