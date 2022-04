Ukrayna və Rusiya 9 humanitar dəhlizin açılması barədə razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın rəsmi mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, humanitar dəhlizlər Rusiya ordusunun mühasirəsində olan Luqansk və Mariupol istiqamətlərində açılıb. Bu gün həmin dəhlizlər vasitəsilə çox sayda insanın təxliyə olunacağı gözlənilir.

Həmçinin, Ukrayna tərəfi Rusiyanın Donbasa hücum edəcəyini güman etdiyi üçün bu istiqamətdə təxliyələri sürətləndirib.

