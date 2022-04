Pentaqon Ukraynaya silah yardımı etmək üçün 8 müdafiə şirkəti ilə toplantı keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Pentaqondan açıqlama verilib. Bildirilib ki, toplantı ölkənin ən böyük 8 şirkəti ilə nəzərdə tutulub. Məlumata görə, ABŞ həm indi həm də gələcəkdə Ukraynaya silah yardımı etmək üçün işlər görür. Toplantının detalları barədə əlavə məlumat verilməyib.

