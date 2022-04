Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVIII turun oyunlarının vaxtı açıqlanıb.

Federasiyanın Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az verilən məlumata görə, qarşılaşmalar aprelin 15-də olacaq.

“Murov” voleybol klubunun idman zalında təşkil olunacaq turda ilk görüş MOİK və “Murov” komandaları arasında gerçəkləşəcək. Oyun saat 15:00-da başlayacaq.

Bu matçdan iki saat sonra isə “Ekspress” “Sərhədçi” ilə üz-üzə gələcək.

