Rusiya Yapon dənizində təlim keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Müdafiə Nazirliyi açıqlayıb.

Bildirilib ki, təlimdə “Kalibr” raketi Sakit Okean Donanmasının sualtı qayıqları ilə birlikdə istifadə edilib.

Qeyd olunub ki, təlim zamanı Sakit Okean Donanmasının “Petropavlosk-Kamçatki” və “Volhov” adlı iki yeni dizel-elektrik sualtı qayığı su altında olarkən “Kalibr” qanadlı raketlərini atıb:

“Saxta düşmən gəmisini təqlid edən xüsusi dəniz qalxanı hədəfi uğurla vurulub”, - deyə məlumatda bildirilib.

Açıqlamada təlimi Sakit Okean Donanmasından 15-dən çox hərbi gəmi və təyyarənin müşayiət etdiyi qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.