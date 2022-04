Rusiya işğalın 50 günü ərzində göstərdi ki, onlar üçün əsas hədəf məhz Donbasdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski videomüraciətində bildirib.

“Rusiyanın ilk növbədə məhv etmək istədiyi Donbasdır. Luqansk və Donetskdir. 8 illik müharibədən salamat qalan hər şeyi yandırırlar. Donbasın şəhər və kəndlərini məhv edirlər. Rusiya bu rayonların sakinlərini zorla öz ordusuna alır” - Zelenski qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.