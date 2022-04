AFFA İntizam Komitəsi "Kəpəz" klubunu cəzalandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna Gəncə təmsilçisinin səfərdə "Turan Tovuz"a 2:3 hesabı ilə uduzduğu I Divizionun XXI tur oyununda baş vermiş hadisələr səbəb olub.

"Kəpəz" 5 futbolçusunun sarı vərəqə alması üzündən 80 manat, azarkeşlərin icazəsiz pankart açmasına görə isə 160 manat cərimə olunub. Həmin pankartda baş məşqçi Yaşar Vahabzadənin istefası tələb olunub.

